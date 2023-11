Fußball-Bezirksliga Nord

Unentschieden nach einem perfekten Start für den VfR Neuburg

Plus Marco Bader bringt den VfR Neuburg beim FC Horgau bereits in der zweiten Minute in Führung. Am Ende müssen sich die Lila-Weißen mit einem 1:1 begnügen.

Der VFR Neuburg hat in der Bezirksliga Nord zum sechsten Mal nacheinander nicht verloren. Beim FC Horgau holte die Mannschaft von Trainer Marco Küntzel ein 1:1.

Während die erste Möglichkeit noch auf der Seite der Horgauer lag, gingen die Lila-Weiße, die auf Sebastian Habermeyer verzichten mussten, mit ihrem ersten Angriff in Führung. Nach einem wilden Hin und Her im Mittelfeld war die Heimelf in der Defensive unsortiert und der zweite Ball landete vor den Füßen von Marco Bader, der an der Strafraumgrenze verdeckt abzog und traf (2.). Die Horgauer brauchten ein paar Minuten, um den Schock zu verdauen, fuhren dann zwei schnelle Angriffe über die linke Außenbahn. Dort wurden Severin Blochum und sein Bruder Valentin jeweils durch einen Abseitspfiff gestoppt. Es dauerte dann bis zur 20. Minute, bis auch die Gäste wieder zwingend in der gegnerischen Hälfte auftauchen. Mamadou Diallo konnte das fahrige Abwehrverhalten des Gastgebers aber nicht nutzen.

