Fußball-Bezirksliga Nord

19:00 Uhr

VfR Neuburg: Ein Tag für die Erinnerungen für Nikolai Krzyzanowski

Hat einen Lauf: Nikolai Krzyzanowski steuerte vorige Woche vier Tore zum 6:0-Erfolg des VfR Neuburg in Jettingen bei. Am Sonntag steht das Spiel bei Tabellenführer TSV Wertingen an. Foto: Daniel Worsch

Plus Nikolai Krzyzanowski hat vergangene Woche vier Tore erzielt. Wann ihm das zuletzt gelang, weiß er nicht mehr. Nun geht es mit dem VfR Neuburg zum Tabellenführer.

Von Niklas Golling Artikel anhören Shape

Nikolai Krzyzanowski wird dieses Spiel wohl nicht so schnell vergessen. Vier Tore steuerte der 19-Jährige in der vergangenen Woche zum 6:0-Sieg des VfR Neuburg in der Bezirksliga Nord beim VfR Jettingen bei.

„Wir sind sehr motiviert in das Spiel gegangen, denn mit Jettingen hatten wir eines der heimstärksten Teams vor der Brust“, resümiert Krzyzanowski den deutlichen Auswärtssieg gegen den tabellarisch gesehen, direkten Konkurrenten. „Es war ein Tag, an dem alles für uns lief. Die ersten beiden Tore erzielen wir mit etwas Spielglück, wobei man anfügen muss, dass die Gegner keine nennenswerte Torchance bis auf einen Abschluss, der an die Latte ging, hatte“. Damit sei der VfR mit einer Zwei-Tore-Führung in die Pause gegangen und habe danach direkt das 3:0 nachgelegt. „Damit war das Spiel dann gelaufen. Insgesamt war es ein auch in der Höhe verdienter Sieg.“

