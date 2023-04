Fußball-Bezirksliga Nord

18:20 Uhr

VfR Neuburg gelingt Befreiungsschlag

Immer wieder blieben die Bubesheimer hängen. Unter anderem scheiterte Tugay Demir am Neuburger Torwart Robin Stamenkov. Foto: Ernst Mayer

Plus Die Lilaweißen machen aus wenig viel, gewinnen beim SC Bubesheim mit 1:0 und fahren den ersten Sieg im Jahr 2023 ein. Das entscheidende Tor fällt bereits in der Anfangsphase.

Von Jan Kubica Artikel anhören Shape

Nein, der SC Bubesheim hat nicht brillant gespielt. Er war in der Partie gegen den VfR Neuburg auch nicht hoch überlegen. Aber das Chancen-Plus, das sich der heimische Fußball-Bezirksligist an diesem Gründonnerstagabend herausarbeitete, war dermaßen eklatant, dass ein Heimsieg hätte herausspringen müssen. Der Hauptunterschied in dieser Partie liegt auf der Hand: Neuburg machte aus wenig ganz viel und Bubes-heim aus ganz viel gar nichts. Somit feierte der VfR nach drei Niederlagen zum Start im Jahr 2023 wieder einen Sieg und hat wieder drei Punkte Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz.

Klare Vorgabe von SCB-Coach René Hauck war, „Feuer reinzukriegen und hellwach zu sein.“ Die Seinen allerdings hatten in der Kabine vergessen, die Schlummertaste zu deaktivieren. Auf jeden Fall leisteten sie sich beim ersten ernsthaften Vorstoß der Gäste einen Stellungsfehler im Abwehrzentrum, Nikolai Krzyzanowski stand am Elfmeterpunkt blank und verwertete die Hereingabe von der linken Außenbahn gekonnt (2.).

