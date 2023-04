Fußball-Bezirksliga Nord

22.04.2023

VfR Neuburg: Hellwach gegen das „Team der Stunde“

Plus Gegen den SV Wörnitzstein sollte sich Bezirksligist VfR Neuburg keine schläfrige erste Hälfte erlauben. Der Gegner kommt mit der Empfehlung von zuletzt fünf Siegen.

Auch in der Fußball-Bezirksliga Schwaben Nord biegt die Saison 2022/2023 langsam, aber sicher auf die Zielgerade ein. Sechs Spieltage sind noch zu absolvieren, in denen die Auf- und Abstiegsfrage geklärt wird. Mittendrin statt nur dabei befindet sich dabei der VfR Neuburg. Allerdings geht es für die Lilaweißen nicht – wie vor Saisonbeginn noch erhofft – um die sofortige Rückkehr in die Landesliga Süd, sondern in erster Linie darum, das „Worst Case“-Szenario zu vermeiden. Sprich: Der Abstiegsrelegationsplatz ist nach der 1:3-Niederlage in Wertingen wieder in bedrohliche Nähe gerückt. Aktuell beträgt der Vorsprung nur zwei Pünktchen.

Während dieser Trainingswoche wurde indes die zurückliegende „Nullnummer“ beim TSV Wertingen laut Cheftrainer Alexander Egen „nicht mehr groß“ thematisiert. „Die Jungs wissen, dass wenn sie nicht von Anfang an ihre Leistung auf den Platz bringen, es in dieser Liga schwierig wird, Spiele zu gewinnen“, sagt Egen. Den (erneuten) Beweis bot sich den VfR-Kickern am vergangenen Sonntag in Wertingen, als sie zur Pause bereits mit 0:2 zurücklagen und dabei sogar Glück hatten, dass es nicht noch öfter hinter Schlussmann Robin Stamenkov einschlug.

