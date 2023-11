Fußball-Bezirksliga Nord

18:35 Uhr

VfR Neuburg: Personalnot kurz vor der Winterpause

Noch zwei Spiele bis zur Winterpause: Nikolai Krzyzanowski (Mitte) und der VfR Neuburg gastieren am Sonntag beim FC Horgau. Foto: Daniel Worsch

Plus Bezirksliga Nord: Der VfR Neuburg befindet sich zurzeit in einer guten Phase. Trotzdem kommt die nahende Winterpause angesichts der Personalsituation gelegen.

Von Niklas Golling

Nach vier Siegen in Folge konnte der VfR Neuburg am vergangenen Wochenende seine Siegesserie nicht weiter ausbauen. Lediglich ein 2:2 Unentschieden sprang im Heimspiel gegen den FC Günzburg heraus.

„Ein Ergebnis, mit dem man auch mal leben muss“, schätzt Trainer Marco Küntzel das Remis ein. Den Umständen entsprechend sei es ein Punkt, mit dem man durchaus zufrieden sein könne. Schließlich hat der VfR Neuburg einige Personalsorgen. Unter anderem musste der gelernte Feldspieler Nils Lahn zwischen die Pfosten. „Er hat es echt gut gemacht. Natürlich ist es ärgerlich, dass wir die Führung so spät noch hergeben“, sagt Küntzel. Phasenweise habe Günzburg ordentlich mitgespielt, vor allem in der Anfangsphase einige gute Umschaltmomente gehabt. „Danach war es bis zur Halbzeit ein Spiel auf ein Tor, doch wir waren in unserer Chancenverwertung zu inkonsequent. Gelegentlich haben wir unseren Gegner zu Chancen eingeladen, da wir zu viel durch das Zentrum gespielt haben“.

