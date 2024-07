Mit einem Heimspiel gegen den Aufsteiger TSV Ziemetshausen startet der VfR Neuburg am Samstag (15 Uhr) in die Bezirksliga-Saison 2024/25. Nach Rang sechs in der vergangenen Spielzeit wollen die Lila-Weißen auch diesmal vorne mitmischen. Im Gespräch mit unserer Zeitung äußert sich VfR-Trainer Marco Küntzel über...

Dirk Sing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Ziemetshausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bezirksliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis