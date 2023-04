VfR Neuburg trennt sich von Trainer Alexander Egen

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bezirksligist VfR Neuburg hat sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Alexander Egen. Auch Matthias Riedelsheimer wird als „Co“ freigestellt. Bis zum Saisonende übernimmt Peter Kryzanowski.

Am Ende war es dann wohl eine Niederlage zu viel: Fußball-Bezirksligist VfR Neuburg hat sich drei Tage nach der 0:2-Heimniederlage gegen den SV Wörnitzstein mit sofortiger Wirkung von seinem Cheftrainer Alexander Egen getrennt. Auch sein kickender Assistent Matthias Riedelsheimer wurde von den Lila-Weißen freigestellt.

„Der Verein musste aufgrund der derzeitigen Tabellensituation und negativen Entwicklung handeln und glaubt, dass der drohende Abstieg noch verhindert werden kann, weiß aber um die Schwere der Aufgabe“, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung des VfR Neuburg am frühen Dienstagabend. Mit 30 Zählern rangieren die Neuburger derzeit im Klassement der Bezirksliga Nord auf Platz zwölf und damit lediglich zwei Zähler vor dem Abstiegs-Relegationsrang, den momentan der SC Bubesheim belegt. In den verbleibenden fünf Saison-Partien bekommen es die VfR-Kicker unter anderem noch mit den drei wohl designierten Absteigern FC Maihingen, FC Affing und TSV Nördlingen II zu tun.

Peter Krzyzanowski "kennt einen Großteil der Mannschaft bestens!

„Interimsmäßig bis Saisonende übernimmt der 1. Vorstand Peter Krzyzanowski ab sofort die Position des Trainers beim VfR Neuburg. Der Verein ist sich sicher, dass Krzyzanowski mit seiner Erfahrung und seinem Engagement das Team motivieren und neue Impulse setzen wird. Zudem kennt er als A-Jugendtrainer den Großteil der Mannschaft bestens, da mittlerweile einige seiner Spieler bereits frühzeitig im Herrenbereich eingesetzt werden“, heißt es des Weiteren in der Presseerklärung.

„Eigengewächs“ Alexander Egen war im Sommer 2020 als Nachfolger von Christian Krzyzanowski zum Cheftrainer beim VfR Neuburg aufgestiegen. In seiner ersten kompletten Saison bei den Lila-Weißen (2021/2022) konnte der heute 34-Jährige den Abstieg aus der Landesliga Südwest nicht verhindern. Nach einem großen personellen Umbruch in der Sommerpause wollte er sein Team zunächst in der Bezirksliga stabilisieren, um dann mittelfristig wieder nach oben blicken zu können. Dazu wird es jetzt allerdings nicht mehr kommen.