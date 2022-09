Fußball-Bezirksliga Nord

vor 1 Min.

VfR Neuburg will nachlegen

Voller Fokus: Benedikt Vollnhals (links), hier im Zweikampf mit Keman McIntosh vom TSV Wertingen, ist mit dem VfR Neuburg am Mittwochabend beim TSV Rain II zu Gast.

Plus Die Lilaweißen sind nach dem Sieg gegen Wertingen erneut gefordert. Was Trainer Alexander Egen vom Spiel beim TSV Rain II erwartet.

Von Benjamin Sigmund

Besser hätte der Start in die englische Woche für den VfR Neuburg nicht laufen können. Mit dem 3:0 gegen den TSV Wertingen holten die Lilaweißen am Sonntag nach fünf Spielen ohne Sieg wieder drei Punkte, die den Absturz auf einen Abstiegsplatz in der Bezirksliga Nord verhinderten.

