Fußball-Bezirksliga Nord

10:00 Uhr

VfR Neuburgs Trainer Marco Küntzel freut sich über eine Entwicklung

Plus Fußball-Bezirksligist VfR Neuburg gastiert am Sonntag beim VfR Jettingen.

Von Benjamin Sigmund Artikel anhören Shape

Der VfR Neuburg befindet sich in der Bezirksliga Nord wieder im Aufwind. Zuletzt gelangen zwei Siege nacheinander, was den Sprung ins Tabellenmittelfeld bedeutete.

Dem souveränen 4:0 in Ecknach ließen die Lila-Weißen am vergangenen Wochenende einen 3:1-Erfolg gegen den SV Wörnitzstein folgen. Nachdem die Gäste ab der 34. Minute in Unterzahl spielen mussten, trafen die Neuburger noch vor der Pause zu einer beruhigenden 2:0-Führung. Nach dem Anschlusstreffer direkt nach Wiederbeginn ließ der Gastgeber nichts mehr anbrennen. „Nach der Pause müssen wir uns cleverer anstellen. Aber insgesamt haben wir gut gespielt und verdient gewonnen“, sagt Trainer Marco Küntzel. Zumal es gegen zehn Mann nicht immer zwingend einfacher sein müsse, da der Gegner sich etwas zurückziehe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen