„Wir spielen Jugendfußball“: Küntzel sieht beim VfR Neuburg Luft nach oben

Plus Trainer Marco Küntzel lobt zwar die Einstellung und den Zusammenhalt beim VfR Neuburg. Sportlich sieht er nach einer durchwachsenen Vorbereitung aber Steigerungsbedarf.

Fußball-Bezirksligist VfR Neuburg startet am Samstag (14 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den TSV Hollenbach in die Restsaison.