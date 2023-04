Fußball-Bezirksliga Nord

17:45 Uhr

„Wir stehen in der Pflicht“: VfR Neuburg spielt nach dem Trainerwechsel in Affing

Plus Nach einer turbulenten Woche mit dem Trainerwechsel ist der VfR Neuburg beim FC Affing gefordert. Was Co-Trainer Sebastian Habermeyer von der Mannschaft fordert.

Von Benjamin Sigmund Artikel anhören Shape

Hinter dem VfR Neuburg liegen turbulente Tage. Der Fußball-Bezirksligist hat sich am Dienstag von Coach Alexander Egen getrennt, auch Co-Trainer Matthias Riedelsheimer wurde von seinen Aufgaben entbunden. Interimsmäßig bis zum Saisonende ist Peter Krzyzanowki für die Mannschaft zuständig.

Aus dem bisherigen Trainerteam bleibt einzig Sebastian Habermeyer im Amt, ist weiter als spielender Co-Trainer tätig und soll als verlängerter Arm auf dem Rasen fungieren. Dennoch waren die zurückliegenden Tage für den Mittelfeldspieler nicht einfach. „Natürlich trifft mich das, gerade auf menschlicher Ebene. Alex und Matze sind zwei sehr gute Freunde von mir, die intensive Zusammenarbeit in den vergangenen zweieinhalb Jahren hat uns noch mehr zusammengeschweißt“, sagt Habermeyer, der in dieser Saison sieben Tore selbst erzielt und neun weitere vorbereitet hat. Als Co-Trainer werde er die Saison in jedem Fall zu Ende bringen. Zur weiteren Zukunftsplanung könne er aktuell noch nichts sagen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen