Fußball-Bezirksliga Nord

17:55 Uhr

Zeitenwende beim VfR Neuburg?

Plus Nach zuletzt drei Siegen hintereinander sind die Lilaweißen in der Tabelle weiter nach oben geklettert. Am Samstag gastiert der Zweitplatzierte aus Jettingen.

Von Dirk Sing

Wie schnell sich die Zeiten doch ändern können. Vor drei Wochen war beim VfR Neuburg noch Katerstimmung angesagt. Die Lilaweißen dümpelten nach einigen unglücklichen sowie unbefriedigenden Ergebnissen im Tabellenkeller der Bezirksliga umher. Der Druck auf Trainer Alexander Egen sowie die Mannschaft vor dem damaligen Aufeinandertreffen mit dem noch sieglosen FC Affing beziehungsweise den nachfolgenden „Kellerkindern“ TSV Nördlingen II und zuletzt FC Maihingen nahm immer mehr zu.

