VfR-Trainer Alexander Egen: „Ich habe viele Dinge mitgenommen“

Plus Alexander Egen spricht vor dem Auftaktspiel des VfR Neuburg gegen den VfL Ecknach über Lehren, die er aus seiner Zeit als Trainer gezogen hat, einen möglichen Umbruch im Sommer und die kurz- und mittelfristigen Ziele.

Alexander, Egen, der VfR Neuburg belegt einen Mittelfeldplatz in der Bezirksliga Nord. Mit welchen Erwartungen gehen Sie in die Restsaison?