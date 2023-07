Fußball-Bezirksliga

VfR-Trainer Marco Küntzel: „Heute sehe ich das mit mehr Gelassenheit“

Hat seit dieser Saison beim Bezirksligisten VfR Neuburg als Cheftrainer das sportliche Sagen: Ex-Profi Marco Küntzel, der mit seiner Truppe am Samstag gegen Wertingen in die neue Saison startet. Foto: Daniel Worsch

Plus Der neue Cheftrainer des VfR Neuburg, Marco Küntzel, startet mit seinem Team am Samstag gegen den TSV Wertingen in die neue Bezirksliga-Saison. Im NR-Interview spricht der Ex-Profi unter anderem über die Umstellung vom Leistungssport zum „Hobbyfußball“.

Von Dirk Sing Artikel anhören Shape

Marco Küntzel, existiert bei einem Ex-Profi, der in seiner Karriere sehr viel erlebt hat, der Begriff „Anspannung“ überhaupt im Vokabular?

Küntzel: (lacht) Eine gewisse Anspannung gibt es immer – zumal diese Aufgabe für mich ja auch Neuland ist. Nachdem ich zuvor den FC Pipinsried, FC Affing und BC Aichach in der Bayern- beziehungsweise Landesliga trainiert habe, stellt die Bezirksliga etwas ganz Neues für mich dar. Aus diesem Grund musste ich mich in den ersten Wochen erst mal ein bisschen reinfinden und einige Dinge kennenlernen. Und vor einem Punktspielauftakt ist man in der Regel immer etwas angespannt, da man ja als Trainer, Mannschaft und Verein möglichst erfolgreich starten möchte. Deshalb kann mir keiner erzählen, dass man da ganz easy und locker reingeht.

