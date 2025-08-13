Icon Menü
Fußball-Bezirksligist SpVgg Joshofen-Bergheim erwartet am Freitag den VfR Jettingen

Fußball-Bezirksliga Nord

Bezirksliga Nord: Bei der SpVgg Joshofen-Bergheim füllt sich der Kader wieder

Bereits am Freitagabend trifft Bezirksliga-Aufsteiger SpVgg Joshofen-Bergheim auf den VfR Jettingen. Wie Co-Trainer Robert Zisler den Saisonstart einordnet.
Von Adrian Hauk
    Fordern bereits am Freitag den VfR Jettingen heraus: Robert Zisler und die SpVgg Joshofen-Bergheim.
    Fordern bereits am Freitag den VfR Jettingen heraus: Robert Zisler und die SpVgg Joshofen-Bergheim. Foto: Daniel Worsch

    Mit sechs Punkten aus vier Partien ist die SpVgg Joshofen-Bergheim in die Bezirksliga-Saison 2025/26 gestartet. Nachdem der Aufsteiger zwischenzeitlich mit zwei Siegen geglänzt hatte, musste er am vergangenen Wochenende beim SV Wörnitzstein eine knappe 0:1-Niederlage hinnehmen. „Diese Partie hätte eigentlich keinen Gewinner verdient gehabt“, erklärt Co-Spielertrainer Robert Zisler und fügt an: „Es war ein klassisches 0:0-Spiel, welches durch einen individuellen Fehler entschieden wurde.“

