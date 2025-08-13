Bezirksliga Nord: Bei der SpVgg Joshofen-Bergheim füllt sich der Kader wieder

Mit sechs Punkten aus vier Partien ist die SpVgg Joshofen-Bergheim in die Bezirksliga-Saison 2025/26 gestartet. Nachdem der Aufsteiger zwischenzeitlich mit zwei Siegen geglänzt hatte, musste er am vergangenen Wochenende beim SV Wörnitzstein eine knappe 0:1-Niederlage hinnehmen. „Diese Partie hätte eigentlich keinen Gewinner verdient gehabt“, erklärt Co-Spielertrainer Robert Zisler und fügt an: „Es war ein klassisches 0:0-Spiel, welches durch einen individuellen Fehler entschieden wurde.“

