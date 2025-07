Fußball-Testspiel: VfR Neuburg besiegt den FC Ehekirchen

Fußball-Bezirksligist VfR Neuburg hat auch im dritten Vorbereitungsspiel seine „weiße Weste“ erfolgreich verteidigt. Im Heimspiel gegen den Landesligisten FC Ehekirchen kam das Team der beiden Trainer Sebastian Habermeyer und Moritz Bartoschek nicht nur zum dritten Sieg (2:0), sondern blieb auch zum dritten Mal ohne Gegentreffer.

„Die Jungs machen bislang sehr gut mit und nehmen das an, was Moritz und ich ihnen mitgeben. Vor allem das Spiel mit dem Ball, mit dem wir in der vergangenen Saison noch unsere Probleme hatten, schaut schon ganz ordentlich aus“, resümiert Habermeyer, der diesen Erfolg gleichzeitig jedoch nicht überbewerten will: „Unter dem Strich ist es auch nur ein Testspiel - nicht mehr und nicht weniger. Dennoch sind wir sicherlich auf einem guten Weg.“

Ehekirchens Florian Ettenreich als „Pechvogel“

Dass die Lila-Weißen vor allem im ersten Durchgang ohne Gegentor blieben, hatten sie allerdings auch der Abschlussschwäche des FCE zu verdanken. Als großer „Pechvogel“ erwies sich dabei Youngster Florian Ettenreich. Zweimal tauchte er alleine vor Neuburgs Schlussmann Dominik Jozinovic auf, konnte diesen aber nicht überwinden (34.) beziehungsweise schob den Ball am Pfosten vorbei (7.). Besser machten es hingegen die Hausherren. Nachdem zunächst Fatlind Talla noch die Querlatte anvisiert hatte (13.), traf er aus rund 25 Metern zur Führung - wenn auch unter Mithilfe von FCE-Schlussmann Korbinian Neumaier (44.).

Im zweiten Durchgang war der heimische Bezirksligist einem weiteren Tor näher als die Gäste dem Ausgleich. Gleich mehrfach scheiterte der eingewechselte Leon Beran an Neumaier (57./68./76.). Erst ein abgefälschter Freistoß von Nikolai Krzyzanowski brachte letztlich den 2:0-Endstand (80.). Trotz der neuerlichen Testspiel-Niederlage sah Ehekirchens Spielertrainer Jonas Halbmeyer zumindest im Verglich zur 0:1-Niederlage am Sonntag in Klingsmoos eine Leistungssteigerung bei seinen erneut ersatzgeschwächten Kickern. „Wir haben sicherlich einige Dinge besser gemacht und uns diesmal auch Chancen erspielt. Dennoch haben wir nach wie vor sehr viel Arbeit vor uns“, so Halbmeyer.

VfR Neuburg: Jotzinovic, Hößl, Mehl, Wytopil, M. Friedl, Habermeyer, Idrizi, Omanovic, F. Fischer-Stabauer, Bauer, Talla (Kifmann, Maximilian Christl, Mamo, Beran, N. Krzyzanowski, Maxi Christl, Özdemir).

FC Ehekirchen: Neumaier, Labus, Chr. Hollinger, Koschig, Lauber, Halbmeyer, Tozakoglu, J. Hollinger, Bottenschein, Ettenreich (Gschwender, Füger).