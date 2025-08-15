Bezirksliga Nord: VfR Neuburg will zurück in die Erfolgsspur

Nach einem erfolgreichen Saisonstart in der Bezirksliga Schwaben Nord musste der VfR Neuburg am vergangenen Wochenende die erste Niederlage einstecken. Gegen den VfL Ecknach konnte die Truppe von Sebastian Habermeyer nach einer Führung keine Punkte ergattern und musste sich letztlich mit 1:2 geschlagen geben. „Wir hatten eigentlich alles im Griff und bekommen mit dem ersten Torschuss des Gegners den Ausgleich“, erklärt der VfR-Spielertrainer und fügt an: „In der zweiten Halbzeit haben wir komplett den Faden verloren und die Niederlage geht dadurch in Ordnung.“

