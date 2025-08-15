Icon Menü
Fußball-Bezirksligist VfR Neuburg spielt am Sonntag beim FC Horgau

Fußball-Bezirksliga Nord

Bezirksliga Nord: VfR Neuburg will zurück in die Erfolgsspur

In der Fußball-Bezirksliga Nord gastiert der VfR Neuburg am Sonntag beim FC Horgau. Wie Spielertrainer Sebastian Habermeyer den bisherigen Saisonstart einordnet.
Von Adrian Hauk
    • |
    • |
    • |
    Wollen den FC Horgau nicht auf die leichte Schulter nehmen: Maximilian Christl (links) und der VfR Neuburg.
    Wollen den FC Horgau nicht auf die leichte Schulter nehmen: Maximilian Christl (links) und der VfR Neuburg. Foto: Daniel Worsch

    Nach einem erfolgreichen Saisonstart in der Bezirksliga Schwaben Nord musste der VfR Neuburg am vergangenen Wochenende die erste Niederlage einstecken. Gegen den VfL Ecknach konnte die Truppe von Sebastian Habermeyer nach einer Führung keine Punkte ergattern und musste sich letztlich mit 1:2 geschlagen geben. „Wir hatten eigentlich alles im Griff und bekommen mit dem ersten Torschuss des Gegners den Ausgleich“, erklärt der VfR-Spielertrainer und fügt an: „In der zweiten Halbzeit haben wir komplett den Faden verloren und die Niederlage geht dadurch in Ordnung.“

