Bezirksliga Nord: Hohe Fehlerquote bringt den VfR Neuburg gegen Zusmarshausen um ein besseres Ergebnis

Als Schiedsrichter Benjamin Senger die Fußball-Bezirksliga-Partie zwischen dem VfR Neuburg und TSV Zusmarshausen nach einer zweiminütigen Nachspielzeit beim Stand von 2:2 beendete, wussten in der Folge beide Mannschaften nicht so recht, was sie mit diesem Endergebnis anfangen sollten. Während die Gäste - ihres Zeichens Aufsteiger - wohl darüber grübelten, ob angesichts einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung der eine Zähler möglicherweise nicht doch zu wenig sei, kam auch im Neuburger Lager nicht wirklich gute und ausgelassene Stimmung auf. Zum einen hätten die Hausherren dieses Match zweifelsohne auch verlieren können. Zum anderen wäre jedoch im zweiten Abschnitt durchaus ein Sieg möglich gewesen.

Dirk Sing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Zusmarshausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zusmarshausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis