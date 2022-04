Chancenlos: FC Ingolstadt unterliegt dem Hamburger SV mit 0:4

Der FC Ingolstadt kann dem Hamburger SV kein Bein stellen und verliert nach einer schwachen Leistung mit 0:4.

Dem FC Ingolstadt ist es nicht gelungen, dem Hamburger SV im Aufstiegsrennen ein Bein zu stellen. Die Schanzer, die bereits als Absteiger feststehen, waren in allen Belangen unterlegen und verloren auch in der Höhe verdient mit 0:4.

FCI-Trainer Rüdiger Rehm zeigte sich über die Leistung seiner Mannschaft enttäuscht. "Man muss mehr Gegenwehr und Aggressivität zeigen", sagte er nach dem zum Teil lethargischen Auftritt der Schanzer. "Man muss in so einem Spiel brennen und mehr wollen", so Rehm weiter. "Wir brauchen im Sommer einen Umbruch, benötigen mehr Geschwindigkeit und müssen einfach mehr Initiative zeigen."

Bei den Schanzern fehlten neben den Langzeitverletzten auch Tobias Schröck, Dennis Eckert Ayensa, Filip Bilbija und Merlin Röhl, die nicht zu ersetzen waren. In der Startelf stand dafür wieder Stefan Kutschke. Der Kapitän war wie seine Teamkollegen in den ersten 45 Minuten meist mit Defensivarbeit beschäftigt. Der FCI zog sich teilweise mit elf Mann bis kurz vor den eigenen Strafraum zurück und überließ dem HSV den Ball. Wirklich stabil stand die Abwehr dadurch aber nicht. Mario Vuskovic versuchte es aus der Distanz, Dejan Stojanovic parierte (13.). Der Torhüter, der nach seiner Verletzungspause wieder zwischen den Pfosten stand, war danach machtlos, aber im Glück. Der Ex-Ingolstädter Sonny Kittel hatte Robert Glatzel geschickt, doch der Stürmer schob knapp am Pfosten vorbei (14.). Der FCI hatte große Probleme im Spielaufbau, leistete sich zu viele Ballverluste. Dennoch kam er nach Kontern zu zwei Gelegenheiten. Kutschke scheiterte mit einem Schuss an HSV-Torhüter Daniel Heuer Fernandes (16.), Patrick Schmidt köpfte über den Querbalken (22.).

FC Ingolstadt kassiert zwei Gegentore

Doch die Hamburger belohnten sich für ihnen Dauerdruck und stellten mit einem schnellen Doppelpack die Weichen auf Sieg. Nico Antonitsch konnte einen Schuss von Anssi Suhonen noch blocken, doch Kittel war zur Stelle und köpfte zum 0:1 ein (27.). Zwei Minuten später durfte Miro Munheim flanken und fand Sebastian Schonlau, der mit dem Kopf auf 0:2 erhöhte (29.). Die zahlreichen Hamburger Fans im Stadion jubelten und mussten danach kurz die Luft anhalten. Florian Pick war nach einem Gegenzug durch, zögerte aber zu lange und scheiterte an Heuer Fernandes (35.). Auch der HSV hätte durch den starken Kittel nachlegen können. Ein Seitfallzieher des Offensivspielers flog über die Latte (37.), einen Schuss von der Strafraumkante wehrte Stojanovic ab (42.).

Statt eine beherzte Aufholjagd hinzulegen, zogen sich die Schanzer auch nach dem Seitenwechsel weit zurück. Der HSV entwickelte eine Art Powerplay, der nächste Treffer war nur eine Frage der Zeit und sollte fallen. Kittel flankte gefühlvoll ins Zentrum, Glatzel köpfte zum 0:3 ein (57.).

Damit war die Partie endgültig entschieden. Das Spiel plätscherte vor sich hin, die Gäste hatten stets die Kontrolle. Für den FCI kam Antonisch noch zu einer Kopfballchance (63.), gefährlicher war aber der HSV. Ein Tor von Josh Vagnoman zählte wegen Abseits nicht (74.), dann parierte Stojanovic gegen Kittel (79.). Machtlos war der Ingolstädter Torhüter, als Mikkel Kaufmann frei zum Abschluss kam und zum 0:4-Endstand traf (81.).

FC Ingolstadt 04 Stojanovic – Stevanovic, Antonitsch, Musliu (46. Keller) – Heinloth, Preißinger (87. Kotzke), Gaus (74. A. Poulsen), Franke – Pick (87. Llugiqi) – P. Schmidt (74. Sulejmani), Kutschke Hamburger SV Heuer Fernandes – Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim – Meffert (77. David) – Reis (82. Alidou), Suhonen (66. Wintzheimer) – Jatta (46. Vagnoman), Glatzel (66. M. Kaufmann), Kittel

Schiedsrichter Robert Kampka (Mainz) - Zuschauer 8081 Tore 0:1 Kittel (27.), 0:2 Schonlau (29.), 0:3 Glatzel (57.), 0:4 M. Kaufmann (81.).