Fußball

vor 50 Min.

Christian Krzyzaniowski: „Ich würde heute einiges mit anderen Augen sehen“

Plus Der ehemalige Chefcoach des TSV Rain und VfR Neuburg, Christian Krzyzanowski, ist seit 15. Juni stolzer Besitzer der Trainer-A-Lizenz. Mit welchen prominenten Kollegen der 46-Jährige den Lehrgang absolviert hat und was für ihn besonders wichtig war.

Von Dirk Sing

Auf seiner Urkunde leuchtet es in dicken Lettern: „Ihm wird die A Lizenz überreicht“. Vom 28. August 2022 bis 15. Juni 2023 nahm Christian Krzyzanowski an der Sportschule Hennef (einmal pro Monat für jeweils vier Tage) am A-Lizenz-Trainerlehrgang des Deutschen Fußball-Bundes teil, ehe er schließlich nach dem erfolgreich verlaufenen Abschlussgespräch sein ersehntes „Diplom“ ausgehändigt bekam. Übrigens ebenso wie seine Lehrgangs-Kollegen Sandro Wagner (zuletzt Trainer beim Regionalligisten SpVgg Unterhaching), Ex-Nationalspieler Roberto Hilbert (U19-Trainer bei der SpVgg Greuther Fürth) sowie die ehemaligen Profis René Klingbeil (Trainer Carl-Zeiss Jena), Marcel Njeng (Nachwuchs Bonner SC) oder Tobias Rathgeb (U19-Trainer beim VfB Stuttgart).

Wir haben uns mit dem Ex-Coach des VfR Neuburg und TSV Rain sowie frischgebackenen A-Lizenz-Inhaber unterhalten.

