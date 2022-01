Christian Krzyzanowski: „Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht“

Plus Seit August 2021 fungiert der Neuburger Christian Krzyzanowski als Trainer des TSV Rain. Im NR-Interview spricht er über die Herausforderung, einen Regionalligisten zu trainieren und erklärt, was ihn bei seinem Ex-Verein VfR Neuburg fassungslos macht.

Herr Krzyzanowski, seit rund einer Woche befinden Sie sich mit dem TSV Rain im Trainingsbetrieb. Wie groß ist bei Ihnen und Ihren Schützlingen die Freude, nach der langen Winterpause wieder auf dem Platz zu stehen?