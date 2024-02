Das Bürgerhaus stellt beide Finalisten beim Hallenturnier

Plus Team II siegt im Endspiel knapp mit 1:0 nach Verlängerung. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling lobt die Integrationskraft des Neuburger Behörden- und Firmenturniers. Die Stadtmannschaft schafft Platz vier.

Enge Spiele und sportlicher Ehrgeiz bestimmten das Behörden- und Firmen-Fußballturnier in der Neuburger Ostendhalle. 13 Mannschaften kämpften um den Wanderpokal der Stadt Neuburg. Ursprünglich war sogar mit 15 geplant worden, doch zwei Teilnehmer sagten kurzfristig ab. Am Ende trafen beide Bürgerhaus-Teams im Finale aufeinander. Bürgerhaus II gewann nach Verlängerung knapp mit 1:0 gegen Bürgerhaus I.

Man dürfe den sozialen Aspekt dieses Fußballtreffens nicht unterschätzen, meint Marek Hajduczek. „Wo sonst begegnen sich junge Menschen mit Migrationshintergrund so sportlich mit Vertretern von Firmen und Behörden?“, fragt der Stadtteilmanager, der selber für seinen Arbeitgeber aufgelaufen war.