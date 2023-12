Fußball

Das Ende einer Ära: Panknin und Schröttle verlassen den FC Ehekirchen

Plus Simon Schröttle und Michael Panknin beenden im Sommer ihre Tätigkeit bei Landesligist FC Ehekirchen. Was die Spielertrainer zu ihrem Abschied sagen und wie Abteilungsleiter Markus Bissinger die Entscheidungen aufgenommen hat.

Von Benjamin Sigmund und Dirk Sing

Ganz überraschend habe ihn die Nachricht nicht getroffen, sagt Abteilungsleiter Markus Bissinger. Doch nun ist es Gewissheit: Nach vielen erfolgreichen gemeinsamen Jahren verlassen Michael Panknin und Simon Schröttle im Sommer Fußball-Landesligist FC Ehekirchen. Ihre jeweilige Entscheidung haben die Spielertrainer unabhängig voneinander getroffen, weshalb Bissinger bis zum Schluss die Hoffnung hatte, dass zumindest einer der beiden seinen Vertrag verlängert.

In diesem Fall wäre der „Umbruch leichter vonstattengegangen“, meint der Abteilungsleiter, der eine hohe Meinung von Panknin und Schröttle hat. „Sie waren ein Glücksfall für den Verein, sind sowohl menschlich als auch sportlich top.“ Das Trainerduo habe „hervorragend zusammengepasst“, sowohl in der Trainings- als auch Spielvorbereitung „hervorragende Arbeit“ geleistet. „Mit der Zeit sind Freundschaften entstanden“, sagt Bissinger, der sich nun mit der Zukunftsplanung beschäftigen muss. Ob erneut ein Spielertrainer die Verantwortung übernimmt oder künftig ein Trainer an der Seitenlinie steht, sei offen. „Wir könnten uns mit beiden Varianten arrangieren. Das Gesamtpaket muss passen“, sagt der Abteilungsleiter.

