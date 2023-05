Fußball

Der BSV Neuburg zieht die Reißleine

Plus Fußball-A-Klassist BSV Neuburg trennt sich mit sofortiger Wirkung von seinem Spielertrainer Ludgero Santos.

Paukenschlag beim BSV Neuburg: Der Tabellendritte der A-Klasse Neuburg hat sich drei Spieltage vor dem Saisonende von seinem Spielertrainer Ludgero Santos getrennt. In den verbleibenden Partien wird die Mannschaft vom bisherigen Co-Trainer Willi Keller sowie dem Coach der „Zweiten“, Viktor Malsam, betreut.

„Wir haben uns am Dienstagabend zu einem Sechs-Augen-Gespräch getroffen, die Situation gemeinsam analysiert und sind dann zu dem Entschluss gekommen, die Zusammenarbeit mit Ludgero vorzeitig zu beenden“, berichtet Thomas Eubel, 2. Abteilungsleiter des BSV Neuburg. Laut Eubel habe diese Entscheidung „ausschließlich sportliche Gründe“ gehabt. „In der ersten Saisonphase ist es ja noch sehr gut gelaufen“, so Eubel. Dementsprechend wurde der Vertrag Santos’ in der Winterpause vorzeitig bis 2024 verlängert. „Doch im Jahr 2023 ist die sportliche Entwicklung der Mannschaft dann auf einmal in eine andere Richtung gegangen“, sagt der BSV-Verantwortliche. Von der Tabellenspitze folgte für die vor Saisonbeginn von zahlreichen Experten als Topfavorit auserkorenen Neuburger der „Absturz“ auf Platz drei.

