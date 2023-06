Die Ligen-Einteilung für die Fußball-Saison 2023/2024 steht fest

Seit dem Wochenende stehen die Fußball-Spielklassen für die Punktrunde 2023/2024 fest. Die Neuburger Rundschau liefert einen Überblick sowie die Auf- und Abstiegsregelungen in den „unteren Ligen“.

Während sich die meisten Amateur-Fußballer noch in der verdienten Sommerpause befinden, heißt es für die jeweiligen Spielgruppenleiter: Nach der Saison ist vor der Saison! Es gilt, die einzelnen Ligen entsprechend einzuteilen. Die Neuburger Rundschau fasst zusammen, welcher Verein in der Spielzeit 2023/2024 in welcher Klasse auf Tore- und Punktejagd gehen wird sowie die jeweiligen Auf- und Abstiegs-Regelungen in den „unteren Ligen“ (Kreisliga abwärts) aussehen werden:

Landesliga Südwest (18 Teams)

FV Illertissen II

TSV Schwabmünchen

VfB Durach

FC Kempten

FC Memmingen II

FC Ehekirchen

TSV Gilching/Argelsried

SC Olching

SC Oberweikertshofen

TSV Eintracht Karlsfeld

VfL Kaufering

TV Erkheim

TSV Jetzendorf

SpVgg Unterhaching II

FSV Pfaffenhofen (Aufsteiger)

SC Aufkirchen (Aufsteiger)

TSV Aindling (Aufsteiger)

TSV Bobingen (Aufsteiger)

Punktspielauftakt : 22./23. Juli



Bezirksliga Nord (16)

TSV Hollenbach (Absteiger)

TSV Gersthofen (Absteiger)

FC Günzburg

SV Wörnitzstein

TSV Wertingen

FC Gundelfingen II

VfR Jettingen

VfR Neuburg

TSV Rain II

TSV Meitingen

VfL Ecknach

FC Horgau

FC Stätzling

SSV Glött (Aufsteiger)

SV Holzkirchen (Aufsteiger)

SC Griesbeckerzell (Aufsteiger)

Punktspielauftakt : 22/23. Juli



Kreisliga Ost (16)

FC Affing (Absteiger)

SSV Alsmoos-Petersdorf

BC Rinnenthal

BC Adelzhausen

FC Rennertshofen

BC Aichach

TSV Dasing

SC Oberbernbach

SpVgg Joshofen-Bergheim

TSV Friedberg

TSV Pöttmes

TSV Firnhaberau

FC Stätzling II (aus KL Augsburg)

SV Hammerschmiede (Aufsteiger)

FC Gerolsbach (Aufsteiger)

SV Klingsmoos (Aufsteiger)

Punktspielauftakt : 11./12. August

Aufstiegsregelung : Aus den Kreisligen Augsburg und Ost steigt jeweils ein Verein – grundsätzlich der Meister – in die Bezirksliga auf. Aus den zwei Kreisligen des Kreises Augsburg spielt jeweils ein Verein – grundsätzlich der Vizemeister – mit den Zweitplatzierten der übrigen Kreisligen des Bezirks um die weiteren freien Plätze in den Bezirksligen, mindestens aber um einen Platz.

Abstiegsregelung : Aus den Kreisligen Augsburg und Ost steigen die Tabellen-Fünfzehnten und die Tabellen-Sechzehnten der Abschlusstabelle direkt in die Kreisklasse ab. Die Vierzehnten der Kreisligen Augsburg und Ost ermitteln in einem Relegationsspiel den fünften Absteiger . Der Sieger spielt mit den Tabellen-Dreizehnten der Kreisligen Augsburg und Ost und den Zweiten der Kreisklassen des Kreises Augsburg um die weiteren freien Plätze in den Kreisligen Augsburg und Ost, mindestens aber um einen Platz. Die entsprechenden Spiele werden vor Beginn der Relegation ausgelost und amtlich veröffentlicht.



Kreisklasse Neuburg (13)

DJK Langenmosen (Absteiger)

BSV Berg im Gau

TSV Burgheim

FC Ehekirchen II

FC Zell-Bruck

SC Rohrenfels

SV Grasheim

SV Feldheim

SG Münster/Holzheim

TSG Untermaxfeld

SC Ried

SV Steingriff

FC Illdorf (Aufsteiger)

SV Echsheim (Absteiger)

SC Mühlried (Absteiger)

TSV Inchenhofen (Absteiger)



Kreisklasse Aichach (13)

FC Gundelsdorf

VfL Ecknach II

SF Bachern

SV Ried

DJK Stotzard

SG Mauerbach

DJK Gebenhofen

TSV Kühbach

TSV Schiltberg

TSV Hollenbach II (Aufsteiger)

Punktspielauftakt : 19./20. August

Aufstiegsregelung : Aus den Kreisklassen des Kreises Augsburg steigt jeweils ein Verein – grundsätzlich der Meister – in die Kreisliga auf. Aus den Kreisklassen des Kreises Augsburg spielt jeweils ein Verein (Vizemeister) mit den Releganten der Kreisliga Augsburg und Ost um die weiteren freien Plätze in den Kreisligen, mindestens aber um einen Platz.

Abstiegsregelung : Aus den Kreisklassen des Kreises Augsburg steigen jeweils die Tabellendreizehnten der Abschlusstabelle direkt in die A-Klasse ab. Die Tabellenzwölften der Kreisklassen des Kreises Augsburg spielen mit den Tabellenzweiten der A-Klassen des Kreises Augsburg um die weiteren freien Plätze in den Kreisklassen , mindestens aber um einen Platz. Die entsprechenden Partien werden vor Beginn der Relegation ausgelost und veröffentlicht.



A-Klasse Neuburg (14)

SV Wagenhofen (Absteiger)

SV Straß (Absteiger)

SG Holzheim/Münster

VfR Neuburg II

BSV Neuburg

FC Staudheim

SV Bertoldsheim

SV Weichering

TSG Untermaxfeld II

SV Sinning

SV Bayerdilling

BSV Berg im Gau II

TSV Ober-/Unterhausen (Aufst.)

SC Feldkirchen (Aufsteiger)



A-Klasse Aichach (13)

BC Aresing (A)

SV Waidhofen

SG Klingsmoos/Pöttmes II

TSV Weilach

FC Gerolsbach II

WF Klingen

SV Hörzhausen

BC Aichach II

SV Echsheim II

DJK Brunnen (aus ND)

SV Obergriesbach (aus Ost)

TSV Kühbach II (Aufsteiger)

Türkspor Aichach (Aufsteiger)

Punktspielauftakt : 19./20. August

Aufstiegsregelung : Aus den A-Klassen des Kreises Augsburg steigt jeweils ein Verein – grundsätzlich der Meister – in die Kreisklasse auf. Aus den sieben A-Klassen des Kreises Augsburg spielt jeweils ein Verein (Vizemeister) mit den Tabellenzwölften der Kreisklassen des Kreises Augsburg um die weiteren freien Plätze in den Kreisklassen , mindestens aber um einen Platz.

Abstiegsregelung : Aus den A-Klassen des Kreises Augsburg steigen jeweils die Tabellenletzten der Abschlusstabelle direkt in die B-Klasse ab.



B-Klasse Neuburg (13)

SG Edelshausen (Absteiger)

TSV Burgheim II

SV Grasheim II

SG Feldheim II/Genderkingen II

SC Rohrenfels II

FC Rennertshofen II

FC Zell/Bruck II

SV Steingriff II

SV Ludwigsmoos

SV Bayerdilling II

SpVgg Joshofen-Bergheim II

DJK Langenmosen II (aus AIC)

BSV Neuburg II (neu)

Punktspielauftakt : 19./20. August