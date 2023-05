Fußball-Donau/Isar

19:00 Uhr

1:5 in Scheyern: Deutliche Klatsche statt Überraschung für den SV Karlshuld

Plus Donau/Isar-Kreisklassist SV Karlshuld unterliegt in Scheyern mit 1:5.

Der SV Karlshuld war nahe dran, den Tabellendritten ST Scheyern mit einem Punktgewinn zu ärgern und die Chance zu wahren, auf dem Relegationsplatz in das letzte Saisonspiel zu gehen. Doch aus einer möglichen Sensation wurde am Ende eine bittere 1:5-Klatsche und das Abrutschen auf Abstiegsplatz 13.

Die Grünhemden begannen furios. Schon nach zwei Minuten gingen sie durch Robert Wagner in Führung. Die Mösler setzten gegen einen überraschten Gegner nach und hätten gut gerne mit einen Drei-Tore-Vorsprung in die Pause gehen können. In der zwölften Minute klärte ein Verteidiger ein Geschoss von Dominik Berchermeier auf der Torlinie. Lukas Hörmann scheiterte aus kurzer Distanz an Scheyerns Keeper (16.). Zudem traf Julian Schilling nur den Innenpfosten (21.). Nach Vorlage von Pascal Sladkowski scheiterte er erneut knapp (30.).

