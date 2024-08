2:1 in Ingolstadt: Berchermeier retten den SV Karlshuld

In einer schwachen A-Klassen-Partie bog der SV Karlshuld bei der DJK Ingolstadt nach einem 1:2-Rückstand erst in der Schlussphase durch einen Doppelpack von Dominik Berchermeier das Match noch um und siegte mit 3:2.

Bei den Möslern machte sich das Fehlen der beiden Mittelfeldspieler Julian Schilling und Marcus Stadler stark bemerkbar. Von einem geordneten Aufbauspiel war beim SVK nichts zu sehen. Die Bälle wurden vielmehr nur nach vorne „gebolzt“. Da auch die Gastgeber recht bescheiden auftraten, wurde den 45 Zuschauern nur Magerkost vorgesetzt. Trotz der spielerischen Mängel hatten die Mösler einige gute Tormöglichkeiten, die aber unkonzentriert vergeben wurden.

Auch nachdem Davin Davis die Führung erzielte (15.), kam keine Ruhe in das Spiel der diesmal schwarz gekleideten Mösler. Zwei Minuten später mussten sie durch einen von Glen Bajer verwandelten Freistoß aus 20 Metern den 1:1-Ausgleich hinnehmen. Noch dicker kam es für die Gäste, als Leo Schwanzbauer aus dem Nichts die 2:1-Führung für die Gastgeber markierte (53.). Der SVK warf nun alles nach vorne, um die Niederlage abzuwenden. Berchermeier, der in der Endphase in den Angriff wechselte, versetzte den Ingolstädtern schließlich mit seinen beiden Treffern (80./87.) den Gnadenstoß.