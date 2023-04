Fußball-Donau/Isar

vor 36 Min.

2:3 gegen Geisenfeld: Für den SV Karlshuld wird die Luft immer dünner

Plus Auch im Kellerduell der Kreisklasse Donau/Isar 2 gegen den FC Tegernbach gelingt dem SV Karlshuld nicht der erhoffte Befreiungsschlag. Das Berchermeier-Team kassiert eine bittere 2:3-Niederlage.

Von Roland Geier Artikel anhören Shape

In einer von beiden Seiten schwach geführten Partie verpasste es der SV Karlshuld durch eine 2:3-Heimniederlage gegen den FC Tegernbach, die Abstiegsplätze zu verlassen. Nun wird die Luft für die Grünhemden in der Kreisklasse Donau/Isar 2 immer dünner.

Erneut musste SVK-Trainer Dominik Berchermeier auf die Offensivkräfte Julian Schilling, Moritz Knöferl und Lukas Hörmann verzichten. Dennoch gaben die Mösler zunächst den Ton an und hatten gute Möglichkeiten, in Führung zu gehen. Nur knapp scheiterte Robert Wagner mit einem Schlenzer aus 16 Metern (18.). Pech hatte auch Berchermeier mit einem Kopfball an den Innenpfosten (23.). Kläglich vergab zudem Johannes Ansorge fast mit dem Pausenpfiff aus kurzer Distanz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen