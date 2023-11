SV Karlshuld kassiert Ausgleich in der letzten Sekunde

Plus Der SV Karlshuld überzeugt bei Tabellenführer FC Wackerstein-Dünzig und führt bis kurz vor Schluss mit 2:1. Doch in der Nachspielzeit kassieren die Mösler das 2:2.

Mit einer passablen Vorstellung beim Tabellenführer der A-Klasse 3 Donau/Isar, dem FC Wackerstein-Dünzing, verabschiedete sich der SV Karlshuld in die Winterpause. Die Mösler waren beim 2:2-Unentschieden nahe dran, dem Aufstiegsfavoriten die erste Saisonniederlage beizubringen.

Das Karlshulder Trainerduo Dominik Berchermeier/Matthias Stegmeir hatte sich hinsichtlich dieser Partie nicht zu viel versprochen, als sie ankündigten, dass die Mannschaft noch einmal alles raushauen werde. Die ersatzgeschwächten Grünhemden kämpften vom Anpfiff weg leidenschaftlich und bestimmten die Partie. Bereits in der zweiten Minute hätte Robert Wagner die Führung erzielen müssen, als er allein auf den Keeper zusteuern konnte, aber die Kugel übers Tor jagte.