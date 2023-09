Der SV Karlshuld bleibt auf Erfolgskurs

Plus Donau/Isar-A-Klassist SV Karlshuld siegt in Ernsgaden mit 1:0.

Der SV Karlshuld bleibt in der A-Klasse 3 Donau/Isar weiter auf Erfolgskurs. Im Duell mit dem Tabellennachbarn SV Ernsgaden gelang den Grünhemden ein 1:0-Sieg. Damit sind sie nun alleiniger Tabellendritter – mit drei Zählern Rückstand auf das Führungsduo TSV Reichertshofen und FC Wackerstein-Dünzing.

„Es war ein dreckiger Sieg. Aber den nehmen wir gerne mit“, sagte Karlshulds Torschütze vom Dienst, Spielertrainer Matthias Stegmeir, der in der 83. Minute nach einem Eckball zum 1:0-Siegtor einköpfte. Die Gastgeber agierten vom Anpfiff weg nach dem Motto „Hoch und weit bringt Sicherheit“. Der SV Karlshuld hatte sich jedoch gut auf diese Spielweise eingestellt. „Wir haben gewusst, dass es ein schweres Spiel werden wird und das Team, das den ersten Treffer erzielt, wohl auch gewinnt“, so SVK-Coach Dominik Berchermeier.