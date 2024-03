Fußball-Donau/Isar

Der SV Karlshuld hat noch Hoffnung auf den Aufstieg

Überzeugte in der Vorbereitung: Karlshulds Neuzugang Alex Libeg. Foto: Roland Geier

Plus Der SV Karlshuld startet gegen Fatih Ingolstadt II in die Restsaison. Zwei Neuzugänge sollen dabei helfen, den Rückstand auf die Spitze aufzuholen.

Von Roland Geier

Der SV Karlshuld war in der Hinrunde als Absteiger noch der Gejagte, der letztlich nur auf dem dritten Tabellenplatz in der A-Klasse 3 Donau/Isar überwinterte. In den noch zehn verbleibenden Spielen wollen die Grünhemden nun die Jägerrolle übernehmen, um zumindest noch Relegationsplatz zwei zu ergattern.

Die Mösler erwarten am Sonntag um 14.30 Uhr Schlusslicht FC Fatih Ingolstadt II und wollen mit einen Sieg gleich ein Zeichen setzen. „Ich denke schon, dass wir Tabellenführer Wackerstein-Dünzing (acht Punkte Vorsprung) und den TSV Reichertshofen (sechs) noch unter Druck setzen können“, sagt Dominik Berchermeier. Grund für den Optimismus, dass die Grünhemden trotz des Rückstandes noch einmal um die Aufstiegsplätze ein gewichtiges Wörtchen mitreden können, macht dem Trainerduo Matthias Stegmeir/Dominik Berchermeier das Auftreten ihrer Mannschaft in der Vorbereitung.

