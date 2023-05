Fußball-Donau/Isar

Der SV Karlshuld steht mit dem Rücken zur Wand

Plus Donau/Isar: Der SV Karlshuld empfängt Türk Pfaffenhofen. Was Trainer Dominik Berchermeier erwartet.

Drei Spieltage vor Saisonschluss wird er Druck beim SV Karlshuld in der Kreisklasse 2 Donau/Isar immer größer.

Der Nichtabstiegsplatz ist für die Mösler bei drei Zählern Rückstand noch in Sichtweite, doch SVK-Trainer Dominik Berchermeier wäre schon zufrieden, wenn er mit seiner Truppe Relegationsplatz zwölf noch ergattern könnte, der nur einen Zähler entfernt ist. „Wir haben ein schwieriges Restprogramm vor uns und haben uns selbst in diese Situation reingeritten. Deshalb gilt es für uns nun, in den restlichen drei Spielen so viele Punkte wie möglich zu holen, sonst geht das Licht aus“, schätzt der 31-Jährige die Situation realistisch ein.

