Der SV Karlshuld will den Druck hochhalten

Plus Die Mösler empfangen Verfolger SV Ernsgaden. Was Trainer Dominik Berchermeier von der Partie erwartet.

Von Roland Geier

Ein dickes Brett zu bohren hat der SV Karlshuld am Ostersamstag (13.30 Uhr), wenn die Mösler den Tabellennachbarn SV Ernsgaden empfangen.

Nur dank des besseren Torverhältnisses liegen die Grünhemden in der A-Klasse Donau/Isar 3 auf Rang drei vor den Gästen. Beide Teams sind dem Führungsduo Wackerstein-Dünzing und dem TSV Reichertshofen auf den Fersen. Abgehakt hat man beim SV Karlshuld die schwache Vorstellung beim TSV Unsernherrn. „Das war keine Glanzleistung, das haben die Jungs eingesehen. Aber im Endeffekt hat der 4:0-Erfolg gezählt“, so Trainer Dominik Berchermeier, der sich schnell auf das anstehende Duell gegen den SV Ernsgaden konzentriert. „Die Jungs gehen mit großem Selbstvertrauen in die Partie. Sie wollen raus aus der Liga und ihre Siegserie im Jahr 2024 fortsetzen“, sagt Berchermeier, der ergänzt: „Die Gegner werden jetzt nicht leichter. Der April kann unser Monat werden, wenn wir uns keinen Ausrutscher mehr leisten“, sagt der Karlshulder Coach. „Wir brauchen uns aber nichts vormachen, bei einem Unentschieden oder gar einer Niederlage würde es für uns in der restlichen Saison nur noch um die goldene Ananas gehen“, so Berchermeier, der der Partie nicht ohne personelle Sorgen entgegensieht. Noch ist offen, ob die angeschlagenen Devin Devis und Lorenz Knöferl fit werden und Alex Libeg seine Grippe auskuriert hat. „Dennoch brennt die Mannschaft und will die drei Zähler holen.“

