Donau/Isar: Auf den SV Karlshuld wartet ein Kaliber

Mit einem respektablen Sechs-Punkte-Vorsprung startet der Ligaprimus SV Karlshuld am Sonntag (14.30 Uhr) beim TSV Reichertshofen in die Rückrunde der A-Klasse 3 Donau/Isar. In den bislang zwölf absolvierten Partien mussten sich die Grünhemden jeweils nur einmal geschlagen geben beziehungsweise die Punkte teilen. Mit 31 Zählern und einem Torverhältnis von 44:11 gehen die Grünhemden somit als Meisterschaftsfavorit in die Rückrunde, wonach es nach dem vierten Spieltag und der 0:3-Pleite beim TV Vohburg nicht unbedingt ausgesehen hatte.

