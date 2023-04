Fußball-Donau/Isar

Donau/Isar: Der SV Karlshuld beendet seine Negativserie

Plus Fußball-Kreisklassist SV Karlshuld besiegt den TSV Wolnzach mit 3:2.

Durch einen 3:2-Sieg gegen den TSV Wolnzach hat der SV Karlshuld in der Kreisklasse 2 Donau/Isar seine Negativserie beendet.

Die Ausgangslage vor der Partie war für die Grünhemden gegen den Mitkonkurrenten im Kampf gegen den Abstieg nicht gerade vielversprechend, da Trainer Dominik Berchermeier erhebliche Personalprobleme plagten. Doch diesmal stimmte die Moral der Grünhemden, die von der ersten bis zur letzten Minute um jeden Ball fighteten und sich am Ende mit drei Zählern belohnten. Bereits in der sechsten Minute zog Justin Kraus aus 18 Metern ab und knallte die Kugel zur Führung in die Maschen der Gäste. Die Freude der Grünhemden aber war von kurzer Dauer, denn schon im Gegenzug glich Elias Leyer zum 1:1 aus. Die Gäste hatten nun ein leichtes Oberwasser, doch die SVK-Abwehr mit einem überragenden Torhüter Marco Haunschild hielt diesmal den Laden dicht. Die Grünhemden blieben bei ihren Konterangriffen gefährlich. In der 42. Minute belohnten sich die Mösler mit der 2:1-Führung. Armin Bortenschlager wurde im Strafraum vom Gästekeeper von den Beinen geholt. Karlshulds Youngster Justin Kraus schnürte seinen Doppelpack und verwandelte den Strafstoß sicher zur 2:1-Pausenführung.

