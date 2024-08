Donau/Isar: Der SV Karlshuld will erneut ganz vorne mitspielen

Der SV Karlshuld startet am Sonntag um 15 Uhr mit einem Heimspiel gegen den TSV Reichertshofen in seine nunmehr dritte Saison in der A-Klasse 3 Donau/Isar. Nach dem verpassten Kreisklassen-Aufstieg in der Relegation sowie der Rückkehr von Spielertrainer Matthias Stegmeir zum SC Rohrenfels haben sich die Mösler sportlich neu aufgestellt. Mit dem sportlichen Leiter Dominik Berchermeier sowie den beiden gleichberechtigten Spielertrainern Florian Tarnick und Daniel Amrehn starten die Grünhemden in die Saison 2024/25.

Dabei wurden im Vorfeld die Kompetenzen klar abgesteckt. „Dominik hält sich in Sachen Training und Aufstellung komplett heraus. Er hält uns in allen Lagen den Rücken frei und wird diese Saison für uns fußballerisch eine große Stütze werden, wenn er wieder topfit ist“, erklärt das Trainerteam übereinstimmend.

Saisonvorbereitung: Obwohl der Mannschaft in den acht Begegnungen nur zwei Siege und zwei Remis gelangen, ist das Trainerduo mit der Vorbereitung sehr zufrieden. „Wir haben zu 90 Prozent gegen höherklassige Gegner gespielt. Dafür haben sich Daniel und ich gezielt entschieden, damit unsere Spieler stärker gefordert werden. Es nützt nichts, wenn ich gegen Kontrahenten spiele und diese hoch besiege. Das bringt keinen weiter“, erklärt Tarnick. Dabei habe der 29-Jährige in den vergangenen zwei Wochen der insgesamt fünfwöchigen Vorbereitung einen großen Fortschritt bei seiner Mannschaft gesehen. „In dieser Phase haben wir überragend Fußball gespielt und die Gegner gefordert. Unsere Spielidee hat die Truppe dabei schon richtig gut umgesetzt. Die Spielzüge, das Zweikampfverhalten und das fußballerische Verständnis funktioniert immer besser,“ berichtet Tarnick, der bei der Generalprobe gegen den Kreislig-Aufsteiger SV Eitensheim eine „überragende Mannschaftsleitung“ gesehen hatte. In dieser Partie war der SVE erst in der 95. Minute zum 3:3-Ausgleichstreffer gekommen.

Saisonziel: „Natürlich wollen wir ganz vorne mitspielen. Alles andere wäre gelogen“, sagt Tarnick, fügt jedoch hinzu: „Vorrang hat allerdings, die jungen Spieler weiterzuentwickeln und uns als eingeschworenen Haufen und Einheit zu präsentieren. Was dann dabei herauskommt, werden wir sehen.“

Die Aufstiegsanwärter und Gegner des SV Karlshuld: Trainer Daniel Amrehn, der sich im ersten Vorbereitungsspiel einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen hat beziehungsweise in der vergangenen Halbsaison 23 Treffer erzielte, wird voraussichtlich die ersten beiden Partien noch verpassen. Der 27-Jährigen erwartet den letztjährigen Tabellendritten TSV Reichertshofen erneut im Aufstiegsrennen. Als Geheimfavoriten nennt Amrehn den SV Ernsgaden und SV Haunwöhr. Keine große Rolle traut der Karlshulder Torjäger hingegen den Kreisklassen-Absteigern DJK Ingolstadt und TSV Baar-Ebenhausen zu.