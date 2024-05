Fußball-Donau/Isar

13:00 Uhr

Donau/Isar: Schützenfest des SV Karlshuld und ein Kuriosum

Plus SV Karlshuld schießt Zuchering II mit 8:0 vom Platz

Von Roland Geier

Der SV Karlshuld zeigte sich auch am vorletzten Spieltag in der A-Klasse 3 Donau/Isar torhungrig und verteidigte durch einen ungefährdeten 8:0-Erfolg gegen den SV Zuchering II den Aufstiegs-Relegationsplatz.

Für die Gäste wurde es eine Lehrstunde. Bereits nach 45 Minuten Pause führten die Mösler durch Tore von Alex Libeg (7./22.), Daniel Amrehn (16.), Robert Wagner (25./38.) und Matthias Stegmeir (31.) mit 6:0. Was zur Pause folgte, war für SVK-Trainer Dominik Berchermeier ein Kuriosum. „Schon in der ersten Halbzeit wollte Zuchering die Partie abbrechen, weil einige Spieler angeschlagen in die Partie gegangen waren. In der Pause haben wir dann verabredet, dass wir das Match ’Neun gegen Neun’ zu Ende spielen“, sagte Berchermeier. Doch dann folgte die Überraschung. Die Gäste kamen mit voller Besetzung zur zweiten Hälfte zurück. „So etwas habe ich in meiner ganzen Karriere noch nie erlebt“, so der 32-Jährige.

