Dem SV Karlshuld gelang in der A-Klasse 3 Donau/Isar ein Punktspiel-Auftakt nach Maß. Die Grünhemden besiegten vor 180 Zuschauern den letztjährigen Tabellendritten TSV Reichertshofen auf eigenem Terrain mit 2:0 und deuteten an, dass sie in dieser Saison zu den Favoriten zählen werden.

