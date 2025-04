Nach dem kleinen Ausrutscher (2:2 bei der Zweitvertretung des SV Hundszell) will der SV Karlshuld am Sonntag (15 Uhr) gegen den SV Zuchering II seinen neunten Heimsieg in Folge einfahren. Dies würde gleichzeitig bedeuten, dass der Klassenprimus der A-Klasse 3 Donau/Isar seinen größten Konkurrenten, den FC Rockolding, weiterhin zwölf Zähler hinter sich lassen würde.

