07:30 Uhr

Donau/Isar: Wichtiger Fingerzeig für den SV Karlshuld

Plus Fußball-A-Klassist SV Karlshuld gastiert am Sonntag in Ernsgaden.

Für den SV Karlshuld werden die kommenden Wochen richtungsweisend. In diesem Zeitraum wird sich entschieden, ob der Abstieg in die A-Klasse nur ein Betriebsunfall war oder man weiterhin in der Spitzengruppe im Kampf um den Aufstieg mitmischen kann.

Nach den Kantersiegen gegen die Zweit-Vertretungen des FV Hundszell (10:0), FC Fatih Ingolstadt (7:0) und TSV Unsernherrn (8:0) treffen die Grünhemden in den kommenden Spieltagen auf Gegner, die zweifelsohne mit ihnen auf Augenhöhe sind. Am Sonntag (15 Uhr) gastiert die Truppe des Trainerduos Dominik Berchermeier/Matthias Stegmeier beim punktgleichen SV Ernsgaden.

