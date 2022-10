Fußball-Donau/Isar

18:25 Uhr

Karlshulds Siegesserie ist gerissen

Alen Hadzic (rechts) verlor mit dem SVK in Wolnzach.

Plus Die Mösler verlieren in Wolnzach mit 0:3. Nun geht es gegen den Tabellenführer.

Von Roland Geier

Dass die Bäume beim SV Karlshuld in der Kreisklasse 2 Donau/Isar nicht in den Himmel wachsen, dafür sorgte am Donnerstagabend der TSV Wolnzach durch einen 3:0-Erfolg über die Grünhemden.

