Neues Spielertrainer-Duo für den SV Karlshuld

Plus Mit Florian Tarnick und Daniel Amrehn hat der SV Karlshuld zwei Torjäger als Spielertrainer für die neue Saison verpflichtet.

Noch vor dem Jahreswechsel hat der Tabellendritte der Fußball-A-Klasse 3 Donau/Isar, SV Karlshuld, die Weichen für die Zukunft gestellt. Der sportliche Leiter der Grünhemden, Dominik Berchermeier, hatte bereits vor einigen Wochen angekündigt, dass der SVK in die Saison 2024/25 mit einem neuen gleichberechtigten Spielertrainerduo starten wird. Am Wochenende wurde nun das Geheimnis gelüftet.

„Es sind zwei Offensiv-Granaten, die in ihrer noch jungen Fußball-Karriere bereits viele Tore erzielt haben“, schwärmt Berchermeier. Mit dem 28-jährigen Florian Tarnick vom Kreisligisten TSV Pöttmes sowie dem 26-jährigen Daniel Amrehn vom BC Aresing übernehmen im Sommer zwei Trainer-Neueinsteiger das Kommando bei den Möslern. Beide kennen sich seit längerer Zeit und sind überzeugt, den SV Karlshuld wieder in die Erfolgsspur zu bringen.