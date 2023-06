Fußball-Donau/Isar-Relegation

0:1 gegen Oberstimm: Der SV Karlshuld steigt in die A-Klasse ab

Grenzenlose Enttäuschung: Die Kicker des SV Karlshuld können es nicht fassen, dass sie in der kommenden Saison in der A-Klasse spielen müssen. Foto: Roland Geier

Plus Der SV Karlshuld unterliegt am Freitagabend vor über 900 Zuschauern in der Relegation dem SV Oberstimm durch einen späten Gegentreffer mit 0:1 und muss damit den bitteren Gang in die A-Klasse antreten.

Es war ein gebrauchter Tag für den SV Karlshuld: Die Mösler unterlagen am Freitagabend vor 964 Zuschauern im Relegationsspiel in Lichtenau dem Tabellenzweiten der A-Klasse 3, SV Oberstimm, mit 0:1 und ist damit selbst in die A-Klasse abgestiegen.

Es war eine regelrechte Invasion der Oberstimmer Fans in Weiß-Blau, die schon vor dem Match für eine Riesenstimmung sorgten. Aber auch Karlshulder Anhänger, die allesamt in den Vereinsfarben Grün-Schwarz gekommen waren, machten ordentlich Rabatz. Die Grünhemden merkten indes schnell, dass der (Noch-)A-Klassist keine Laufkundschaft war.

