Fußball-Donau/Isar

vor 51 Min.

Relegation: SV Karlshuld will den „Super-Gau“ verhindern

Plus Mit einem Sieg am Freitag im Relegationsspiel gegen den A-Klassisten SV Oberstimm würde der SV Karlshuld doch noch den Klassenerhalt in den Kreisklasse schaffen. Worauf Coach Dominik Berchermeier hofft.

Von Roland Geier

Die glorreichen Zeiten sind für die Fußballer des SV Karlshuld längst Vergangenheit. 66 Jahre lang spielten die Mösler zu keinem Zeitpunkt tiefer als in der heutigen Kreisklasse.

Durch einen 4:1-Erfolg gegen den SV Zuchering am letzten Spieltag konnte der SVK den direkten Abstieg in die A-Klasse noch abwenden und sich in die Relegation retten. Am Freitag (18.30 Uhr) haben die Grünhemden auf der Anlage des TSV Lichtenau, gegen den Tabellenzweiten der A-Klasse 3 Donau/Isar, SV Oberstimm, die Chance, den „Super-Gau“ zu vermeiden.

