Relegationsrang als neue Zielsetzung beim SV Karlshuld

Plus Kreisklassist SV Karlshuld trifft am Sonntag daheim auf den FC Geisenfeld.

Für den SV Karlshuld wird es in der Kreisklasse 2 Donau/Isar immer schwieriger, die Abstiegsplätze zu verlassen. Die Grünhemden hingen bereits sieben Punkte hinterher.

Es sei eine verrückte Liga, in der man selbst von den Aufstiegsaspiranten gegen die hinteren Mannschaften keine Schützenhilfe erwarten könne, wie die letzten Spieltage gezeigt hätten, meint Trainer Dominik Berchermeier. Der Karlshulder Übungsleiter hofft, dass seine Mannschaft es „endlich kapiert hat, dass sie sich nur selber durch Siege helfen kann“. Das Ziel in den verbleibenden fünf Partien sei es nun, den Relegationsplatz zwölf zu ergattern, auf dem der FC Schweitenkirchen mit einen Zähler Vorsprung rangiert.