SV Karlshuld im Derby auf verlorenem Posten

Plus Fußball-Kreisklassist SV Karlshuld ist bei der 0:3-Niederlage beim SV Karlskron chancenlos.

Der SV Karlshuld hat im Moosderby der Kreisklasse 2 beim SV Karlskron eine klare 0:3-Niederlage bezogen und hat es damit verpasst, die Abstiegsplätze zu verlassen. Der SV Karlskron hingegen ist bis auf einen Zähler an den Spitzenreiter TV Münchsmünster herangekommen.