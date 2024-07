Donaumoos-Wanderpokal: SV Klingsmoos und SV Karlshuld am Freitag erfolgreich

Die ersten beiden Begegnungen des 73. Fußball-Donaumoos-Wanderpokals standen bereits am Freitagabend auf der Sportanlage des diesjährigen Ausrichters SV Wagenhofen auf dem Programm. Dabei galt es, die zwei noch fehlenden Viertelfinalisten für den Samstag zu ermitteln.

Dabei bekamen die Zuschauer im ersten Match „David gegen Goliath“ zwischen dem Kreisligisten SV Klingsmoos und B-Klassist SV Ludwigsmoos ein Schützenfest zu sehen. Nach 60-minütiger Spielzeit feierte der Favorit am Ende einen deutlichen 7:0-Erfolg. Bereits in der vierten Minute hatte Torjäger Marcel Girbinger den SVK auf die Siegerstraße gebracht. Erneut Girbinger (15.) sowie Peter Kramer (23.) und Max Steierl (28.) schossen bereits zur Pause einen beruhigenden 4:0-Vorsprung heraus.

Klingsmoos lässt nach der Pause nicht nach

Auch nach dem Wiederbeginn ließen die Weinroten nicht nach und drängten auf weitere Treffer. Girbinger mit seinen Toren drei und vier (42./47.) und Alexander Kappel stellten letzten den 7:0-Endstand her und sorgten damit für den erwartungsgemäßen Einzug ins Viertelfinale.

Dort bekommen es die Schützlinge von Spielertrainer Johannes Kranner am Samstag (14 Uhr mit dem SV Karlshuld zu tun. Die Mösler, die in der vergangenen Saison knapp den Aufstieg in die Kreisklasse verpasst hatten, besiegten in der zweiten Achtelfinal-Begegnung den schwäbischen A-Klassisten SV Sinning mit 2:0. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Dominik Berchermeier die Grünhemden in der 32. Minute mit einem verwandelten Foulelfmeter in Führung. Bereits acht Zeigerumdrehungen später gelang Justin Kraus der 2:0-Endstand.

Spielplan im Überblick

Erste Mannschaften

Samstag

Untermaxfeld – Wagenhofen (VF1) 11.00

Berg im Gau – Grasheim (VF2) 12.30

Langenmosen – Zell/Bruck (VF3) 14.00

Klingsmoos – Karlshuld (VF4) 14.00

Sieger VF1 – Sieger VF2 17.00

Sieger VF3 – Sieger VF4 18.30

Sonntag

Platz 9: Viertbest Verl. – Fünfbest. Verlierer 12.00

Platz 7: Zweitbest. Verl. – Drittbest. Verlierer 13.30

Platz 5: Verlierer von Klingsmoos/Karlshuld – Bester Verlierer 14.30

Platz 3: Verlierer Halbfinale 15.00

Finale: Sieger Halbfinale 18.00

Zweite Mannschaften

Samstag

Klingsmoos – Berg im Gau (Gr. A) 11.30

Karlshuld – Langenmosen (Gr. B) 12.45

Berg im Gau – Untermaxfeld (Gr. A) 15.30

Wagenhofen – Karlshuld (Gr. B) 15.30

Sonntag

Untermaxfeld – Klingsmoos (Gr. A) 11.30

Langenmosen – Wagenhofen (Gr. B) 13.00

Finale: Sieger der Gruppen A und B 16.30