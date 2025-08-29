FC Ingolstadt will sich (weiter) auf seine Stärken besinnen

Der FC Ingolstadt steht am vierten Spieltag der 3. Liga bei Energie Cottbus (Samstag, 14.03 Uhr) vor keiner leichten Aufgabe. Ebenso wie die Schanzer haben auch die Lausitzer einen Umbruch zu bewältigen und befinden sich noch in der Findungsphase. Noch läuft es bei den Cottbuser nicht rund, die noch an der jüngsten 1:4-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim II zu knabbern haben.

„Die Cottbuser werden mit den Messern zwischen den Zähnen auf uns warten, zumal sie wahrscheinlich vom letzten Spieltag der vergangenen Saison noch etwas gutzumachen haben“, sagt FCI-Trainerin Sabrina Wittmann. Die Oberbayern hatten damals der Truppe von Trainer Claus-Dieter Wollitz durch einen 4:1-Sieg die Aufstiegs-Relegation zur 2. Bundesliga vermasselt.

Nur zwei Punkte aus drei Begegnungen

Trotz der bislang eher dürftigen Ausbeute ihres Teams (zwei Punkte aus drei Spielen) wird Wittmann nicht nervös. Ein Sieg könnte dabei für ihre Mannschaft freilich ein „Dosenöffner“ sein. „Ich glaube, dass sich ergebnistechnisch der Erfolg einstellen wird, wenn wir weiter sehr ruhig weiterarbeiten, knallhart bei den Fakten bleiben und uns nicht hinreißen lassen von den Emotionen, sondern uns weiter auf unsere Stärken besinnen“, meint die 34-Jährige, die personell aus dem Vollen schöpfen kann.