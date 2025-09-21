0:0 gegen Wehen-Wiesbaden: „Nullnummer“ für den FC Ingolstadt

Nach einem über weite Strecken „müden Kick“ trennten sich die beiden Drittligisten FC Ingolstadt und SV Wehen-Wiesbaden mit einem torlosen Remis. Die beste Möglichkeit hatte sich den Schanzern geboten, als Marcel Costly nach 14 Minuten den Pfosten anvisierte. Somit beendeten die Donaustädter die „englische Woche“ mit vier Punkten.

FCI-Trainerin Sabrina Wittmann hatte nach dem 6:2-Sieg gegen den TSV Havelse eine Veränderung in der Startelf vorgenommen: Max Plath ersetzte Elias Decker, der auf der Bank Platz nehmen musste. Wiesbaden musste auf seinen Torjäger Fatih Kaya verzichten. Die Partie nahm erst nach 20 Minuten etwas Fahrt auf. Dennoch boten beide Mannschaften Fußball-Magerkost bis zur Pause. Auch in der zweiten Halbzeit wurde das Spiel kaum besser. Ingolstadts Yannik Deichmann prüfte SVW-Keeper Florian Stritzel aus der Distanz (49.) - ebenso Moritz Flotho FCI-Keeper Markus Ponath auf der Gegenseite (56.).

Beide Teams bekämpften sich im Mittelfeld und kamen nur gelegentlich zu Abschlüssen, welche jedoch erfolglos blieben. Aich in der Schlussphase wurde nahezu jegliches Risiko vermieden. Die letzte Gelegenheit hatte schließlich der eingewechselte Julian Kügel für die Oberbayern, der aber aus kurzer Distanz einen Kopfball über das gegnerische Gehäuse setzte (90.+3).

FC Ingolstadt 04: Ponath - Plath, Scholz, S. Lorenz, Deichmann (83. Sekulovic) - Fröde - Costly (90.+3 Kügel), Besuschkow, Carlsen, Sturm (65. F. Christensen) - Borchers (65. G. Christensen).

SV Wehen-Wiesbaden: Stritzel - Wohlers (75. Mockenhaupt), Jordy, Janitzek, May - Bogicevic (46. Flotho), Suárez, Gözüsirin, Schleimer - Greilinger (64. Johansson), Agrafiotis (89. Becker).

Schiedsrichterin: Davina Lutz (Schweinfurt). - Zuschauer: 4053.