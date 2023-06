Fußball

vor 33 Min.

Ehekirchens Bürgermeister Günter Gamisch: „Wir sind stolz auf die Mannschaft“

Plus Bürgermeister Günter Gamisch hat während der Relegationsspiele zur Fußball-Bayernliga mit „seinem“ FC Ehekirchen ordentlich mitgefiebert. Was ihn besonders beeindruckt hat.

Von Dirk Sing Artikel anhören Shape

Herr Gamisch, der FC Ehekirchen hat bekanntlich haarscharf den Aufstieg in die Bayernliga verpasst. Wie sehr hat der Bürgermeister der Gemeinde Ehekirchen mit seinen Fußballern mitgelitten?

Gamisch: Nachdem ich mir die ersten drei Relegationsspiele jeweils vor Ort angeschaut habe, war ich bei der vierten Partie am Samstag leider terminlich verhindert und musste daher auf den Liveticker zurückgreifen. Während dieser Zeit habe ich eigentlich kaum etwas nebenher gemacht, sondern gefühlt jede Minute nur auf diesen Ticker geschaut. Natürlich habe ich das Ganze – gerade auch als ehemaliger Fußballer – mit großer Spannung verfolgt, da es bislang eine solche Chance, in die Bayernliga aufzusteigen, in Ehekirchen noch nie gegeben hat. Am Ende hätten es wahrscheinlich beide Mannschaften verdient gehabt, künftig in der Bayernliga zu spielen. Letztlich hatte Türkspor aber wohl das Quäntchen Glück, das dem FCE fehlte. Dennoch war es aus Ehekirchener Sicht zweifelsohne eine sehr gute Saison, was sich auch in den hervorragenden Leistungen in den Relegationsspielen widerspiegelte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen